Moon bittet neuen USFK-Kommandeur um Aufmerksamkeit für Übergabe von Befehlsgewalt in Kriegszeiten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den neuen Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK) gebeten, sich um anstehende Bündnisangelegenheiten wie die Übergabe der Befehlsgewalt in Kriegszeiten (OPCON) und die Rückgabe des US-Militärstützpunktes im Zentrum Seouls zu kümmern.Er hoffe, dass man durch eine intensive Kommunikation mit Südkoreas Militär ein Resultat erzielen werde, sagte Moon General Paul LaCamera während eines Mittagessens am Donnerstag am Präsidentensitz in Seoul.Laut der Sprecherin des Präsidialamtes Park Kyung-mee äußerte Moon hohe Erwartungen an die Rolle des neuen USFK-Kommandeurs, weil dieser an vorderster Front in Südkorea gedient habe und sich der Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel bewusst sei.Moon würdigte zugleich die Verdienste des scheidenden USFK-Kommandeurs Robert Abrams und verlieh ihm einen Verdienstorden.LaCamera übernahm am heutigen Freitag den Kommandeursposten.