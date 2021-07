Eisbrecher Araon zu Arktis-Mission aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Der einzige Eisbrecher Südkoreas, Araon, ist wieder zu einer Polarforschungsmission aufgebrochen.Das Koreanische Polarforschungsinstitut (KOPRI) teilte mit, dass die Araon am Donnerstag für eine 85-tägige Fahrt in Richtung Arktis den Hafen von Gwangyang in der Provinz Süd-Jeolla verlassen habe.Ein Forscherteam wird im Beringmeer eine Ausrüstung für eine umfassende Beobachtung von Veränderungen in der Luft und im Meer installieren. Die damit aufgenommenen Daten werden mittels Satellit an das Polarforschungsinstitut gesendet, damit sie für Forschungen in Südkorea genutzt werden können.Das Institut geht davon aus, dass hohe Wassertemperaturen im Meer in der Umgebung Südkoreas ihre Ursache in der Luft über dem Beringmeer hätten, und führt Beobachtungen durch.Das Forscherteam plant auch die Erkundung des Meeresbodens in der Tschuktschensee und der Ostsibirischen See. Die Forscher wollen Austritte von Methan, das die Erderwärmung fördern soll, feststellen und damit ihre Mission beenden.An Bord sind 83 Forscher und Crewmitglieder. 61 von ihnen sind gegen Covid-19 geimpft, der Rest befand sich vor der Fahrt in Quarantäne.