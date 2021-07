Nationalversammlung verabschiedet Resolution wegen Dokdo auf olympischer Landkarte

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Parlament hat eine Resolution verabschiedet, um die implizite Kennzeichnung von Dokdo als japanisches Gebiet auf einer Landkarte im Internetauftritt für die Olympischen Spiele in Tokio zu verurteilen.Die Nationalversammlung der Republik Korea verurteile scharf, dass das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Tokio auf der Landkarte zur Fackellaufroute Dokdo in einer Weise eingezeichnet habe, als wären die Felseninseln Japans Territorium. Sie fordere mit Nachdruck, dies sofort zu ändern, steht in der am Donnerstag angenommenen Resolution.Das Parlament forderte zugleich das Internationale Olympische Komitee (IOC) auf, im Einklang mit dem olympischen Geist, dem Ziel des Beitrags zum Weltfrieden durch Sport sowie der Trennung von Politik und Sport, die Kennzeichnung von Dokdo durch Japan zu verbieten.Die Regierung wurde aufgefordert, diplomatisch entschlossen und hart vorzugehen.