Südkorea in Gruppe A der letzten Qualifikationsrunde für Fußball-WM 2022

Photo : YONHAP News

Südkorea bestreitet die letzte Qualifikationsrunde der asiatischen Region für die Fußball-WM 2022 in Katar in Gruppe A.Südkorea konkurriert in dieser Gruppe mit Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak, Syrien und Libanon.Die Gruppen wurden am Donnerstag in Kuala Lumpur ausgelost. In Gruppe B spielen Japan, Australien, Saudi-Arabien, China, Oman und Vietnam.Die abschließende Qualifikationsrunde findet von September bis November dieses Jahres und von Januar bis März nächsten Jahres statt.Die Gruppenersten und -zweiten sind direkt für die WM-Endrunde qualifiziert. Der Sieger des Playoffs der Drittplatzierten wird gegen ein Team einer anderen Konföderation um einen Startplatz spielen.