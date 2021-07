Verbraucherpreise im Juni um 2,4 Prozent angezogen

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind den dritten Monat in Folge um mehr als zwei Prozent gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag kletterte der Verbraucherpreisindex im Juni um 2,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 107,39 Punkte.Damit wurde erneut ein Anstieg von über zwei Prozent verbucht, nachdem die Teuerungsrate im April 2,3 Prozent und im Mai 2,6 Prozent betragen hatte.Der Verbraucherpreisindex im zweiten Quartal insgesamt zog um 2,5 Prozent an. Das entspricht dem höchsten Anstieg seit dem Auftaktquartal 2012.Verglichen mit Mai, als der kräftigste Anstieg seit neun Jahren und einem Monat verbucht worden war, verlangsamte sich die Teuerung jedoch etwas.Die Warenpreise kletterten im Juni um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Agrar- Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 10,4 Prozent, damit etwas weniger stark als im Mai. Bei Industriegütern wurde eine Teuerung von 2,7 Prozent verbucht.Die Dienstleistungspreise kletterten um 1,6 Prozent, damit stärker als im Mai. Die Mieten stiegen um 1,4 Prozent.Der Preisindex für Dinge des täglichen Bedarfs legte um drei Prozent zu, der für frische Lebensmittel nahm um 10,3 Prozent zu.