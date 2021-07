Südkorea meldet 826 neue Covid-19-Fälle – höchster Stand seit sechs Monaten

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit sechs Monaten gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 826 Neuansteckungen nachgewiesen. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem 7. Januar. Bislang wurden insgesamt 158.549 Infektionsfälle im Land erfasst.765 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während es 61 eingeschleppte Fälle gab.337 lokale Ansteckungen wurden in Seoul bekannt, 260 in der Provinz Gyeonggi.Die durchschnittliche Zahl der täglichen Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen lag bei 653. Das sind 34 Prozent mehr als eine Woche zuvor.Den dritten Tag in Folge lag der Anteil der Hauptstadtregion an allen lokalen Neuinfektionen bei über 80 Prozent.