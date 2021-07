AMPAS lädt Oscar-Gewinnerin Youn Yuh-jung als neues Mitglied ein

Photo : YONHAP News

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) hat Schauspielerin Youn Yuh-jung, die diesjährige Oscar-Preisträgerin in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“, als neues Mitglied eingeladen.Die Liste der eingeladenen Persönlichkeiten habe AMPAS, die die Academy Awards verleiht, am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht, berichtete die Nachrichtenagentur AP.Dieses Jahr wurde insgesamt 395 Personen eine Mitgliedschaft angeboten. Sollte Youn die Einladung akzeptieren, kann sie als AMPAS-Mitglied ein Stimmrecht bei der Verleihung der Academy Awards ausüben.Auf der Liste stehen auch der koreanischstämmige US-Schauspieler Steven Yeun, Hauptdarsteller des Films „Minari“ und dessen Regisseur Lee Isaac Chung. Youn gewann den Oscar mit ihrer Rolle in „Minari“.