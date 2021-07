Präsident Moon lobt Bemühungen wegen Japans Exportrestriktionen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die erfolgreichen Bemühungen Südkoreas um die Verringerung der Abhängigkeit von japanischen Materialien gelobt.Angesichts der ungerechten Exportrestriktionen Japans habe sich Südkorea in den letzten zwei Jahren um eine Unabhängigkeit bei Materialien, Teilen und Ausrüstung bemüht, sagte Moon bei einer Veranstaltung am Freitag. Einheimische Unternehmen und Bürger hätten ihre Kräfte gebündelt und die Krise überwunden.Japan hatte am 1. Juli 2019 strengere Exportkontrollen für drei Schlüsselmaterialien für Halbleiter und Displays, Fluorwasserstoff, fluoriertes Polyimid und EUV-Fotolack, gegenüber Südkorea angekündigt.Die Abhängigkeit von Japan bei Fluorwasserstoff, die fast 50 Prozent betragen hatte, fiel inzwischen in den 10-Prozent-Bereich. Bei fluoriertem Polyimid sicherte sich Südkorea eine eigene Technologie, und konnte sogar exportieren. Bei EUV-Fotolack steht die Aufnahme einer Massenproduktion in Südkorea bevor.Die Abhängigkeit von Japan bei den 100 wichtigsten Produkten bei Materialien, Teilen und Ausrüstung sank mittlerweile von 31,4 Prozent auf 24,9 Prozent.Getrennt von der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen bemühe sich die Regierung um eine diplomatische Lösung in Bezug auf die Ausfuhrbeschränkungen Japans, betonte Moon.