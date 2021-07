Photo : KBS News

In Südkorea soll am Wochenende die jährliche Regenzeit beginnen.Damit wird die Regenzeit in den zentralen Regionen so spät wie nie in den letzten 34 Jahren beginnen.Nach der Vorhersage des Wetteramts am Donnerstag soll der Regen am Samstagvormittag zuerst auf der Insel Jeju einsetzen. Danach wird es landesweit die ersten Regengüsse der diesjährigen Regenzeit geben.Ab dem späten Samstagabend bis zum Sonntagvormittag werden besonders heftige Regenfälle erwartet.