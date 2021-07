Schwiegermutter von Ex-Chefankläger Yoon zu drei Jahre Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Die Schwiegermutter von Ex-Chefstaatsanwalt Yoon Seok-youl ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden.Sie war unter anderem wegen des Vorwurfs angeklagt worden, eine medizinische Einrichtung unbefugt betrieben zu haben.Das Bezirksgericht Uijeongbu verurteilte am Freitag die 74-jährige Schwiegermutter des Präsidentschaftsbewerbers mit Nachnamen Choi. Das Gericht erkannte Chois aktive Beteiligung an dem Betrieb einer Pflegeklinik und die Verletzung des Medizinrechts an.Choi wird vorgeworfen, zusammen mit drei Geschäftspartnern eine medizinische Stiftung gegründet und 2013 in Paju eine Pflegeklinik eröffnet zu haben, obwohl sie keine zugelassene medizinische Fachkraft ist. Sie steht auch im Verdacht, am Betrieb der Klinik beteiligt gewesen zu sein und bis Mai 2015 2,29 Milliarden Won (zwei Millionen Dollar) von der nationalen Krankenversicherung zu Unrecht erhalten zu haben.Die Staatsanwaltschaft beantragte eine dreijährige Haftstrafe, da sie Choi als tatsächliche Betreiberin betrachtet.Choi behauptete dagegen, dass sie nicht an dem Betrieb beteiligt gewesen sei. Sie habe sich als Mitglied des Stiftungsvorstands eingetragen, um das Geld, das sie einem Geschäftspartner geliehen habe, zurückzubekommen.