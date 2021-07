Chinas Außenminister fordert in Koreafrage Verhandlungen statt Druckausübung

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat in der Koreafrage Verhandlungen statt einer Druckausübung gefordert.Washington müsse darüber nachsinnen, welchen Druck es in den vergangenen Jahrzehnten auf Nordkorea ausgeübt und welche Bedrohung es dargestellt habe. Für eine friedliche Lösung müsse es Verhandlungen geben.Das habe der Staatsrat und Chefdiplomat am Samstag in seiner Rede beim von der Tsinghua Universität organisierten World Peace Forum gesagt, teilte sein Ministerium am Sonntag mit.Zum jüngsten Besuch des US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, in Südkorea sagte Wang, dass China alle Bemühungen unterstütze, die zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beitrügen.