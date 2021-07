Seoul erlebt stärksten Bevölkerungsrückgang seit fünf Jahren

Die Hauptstadt Seoul hat den stärksten Bevölkerungsrückgang seit fünf Jahren erlebt.Das geht aus Daten des Innenministeriums hervor, die dem Oppositionsabgeordneten Tae Young-ho bereitgestellt wurden.Demnach leben mit Stand Juni 9,56 Millionen Menschen in Seoul. Das sind 154.856 oder 1,59 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat. So stark war die Einwohnerzahl in den letzten fünf Jahren noch nie geschrumpft.Der Abgeordnete Tae sagte, die Erkenntnis, dass die Einwohnerzahlen zurückgingen, sei nicht neu. Der deutliche Rückgang in diesem Jahr werde aber auf die steigenden Wohnpreise und die Wirtschaftsrezession zurückgeführt.