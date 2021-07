Internationales US-Auslandssender: Nordkorea kooperiert nicht mit Impfinitiative Covax

Nach einem Bericht des US-Auslandssenders Voice of America kooperiert Nordkorea nicht mit der Impfinitiative Covax.



Die Versorgung Nordkoreas mit Covid-Impfstoff verzögere sich, da das Land nicht die notwendigen Verwaltungsmaßnahmen einleite, berichtete der Sender am Sonntag und berief sich auf eine Quelle aus Verhandlungskreisen.



Laut der Quelle kämen die Bemühungen nicht voran, da Nordkorea bislang erst zwei der erforderlichen sieben Vorbereitungsmaßnahmen getroffen habe.



Nordkorea habe sich geweigert, internationale Helfer ins Land zu lassen, die eine Auslieferung erleichtern könnten. Dies sei mit der Sorge vor einem Einschleppen des Virus begründet worden.



Auch habe Nordkorea Zweifel an der Unbedenklichkeit des AstraZeneca-Impfstoffs angemeldet und zögere mit der Zustimmung zu einem Haftungsausschluss, für den Fall, dass ernsthafte Nebenwirkungen auftreten.



Im März hatte Covax Facility erklärt, bis Mai 1,7 Millionen Dosen des Präparats von AstraZeneca nach Nordkorea schicken zu wollen.