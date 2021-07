Südkorea meldet 711 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den dritten Tag in Folge Corona-Neuinfektionen im 700er-Bereich gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 711 Neuansteckungen an einem Tag bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionsfälle erreicht 160.795.644 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während 67 Infizierte aus dem Ausland einreisten.Die lokalen Fälle konzentrierten sich weiterhin auf die Hauptstadtregion. Seoul meldete 301 Fälle, die Provinz Gyeonggi 210.25 von den eingeschleppten Fällen wurden bei der Einreisekontrolle erfasst, 42 erst nach der Einreise. Darunter gab es 40 Inländer und 27 Ausländer.Der größte Anteil von ihnen, 60 Menschen, reisten aus Asien ausschließlich Chinas ein. Dabei machte Indonesien mit 25 Fällen den größten Anteil aus. Jeweils drei Infizierte kamen aus Europa und Amerika, einer aus Afrika.