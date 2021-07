Ausfuhren von sieben neuen Schlüsselprodukten steigen rapide

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren von sieben neuen Schlüsselprodukten Südkoreas haben sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie betrug das Exportvolumen bei diesen Produkten in der ersten Hälfte dieses Jahres 47,78 Milliarden Dollar. Das Volumen habe gegenüber dem Vorjahr um 29,9 Prozent zugenommen.Zu den sieben neuen Wachstumsmotoren zählen Biohealth, Sekundärbatterien, Agrar- und Fischereiprodukte, Kosmetika, System-Halbleiter, Elektroautos und OLED.Die Ausfuhren auf diesen Gebieten verdoppelten sich verglichen mit dem Stand vor fünf Jahren. In der ersten Hälfte des Jahres 2016 waren es 23,94 Milliarden Dollar. Ihr Anteil am gesamten Exportvolumen des Landes stieg in diesem Zeitraum von 9,9 Prozent auf 15,8 Prozent.