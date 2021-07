Unterschiedliche Umfrageergebnisse zu Duell zwischen Gouverneur Lee und Ex-Chefankläger Yoon

Photo : YONHAP News

Zwei Umfragen haben unterschiedliche Ergebnisse über die Beliebtheit der Präsidentschaftsbewerber Lee Jae-myung und Yoon Seok-youl zutage gefördert.In einer Umfrage lag Lee, Gouverneur der Provinz Gyeonggi, vor seinem Rivalen Yoon, dem früheren Chefstaatsanwalt. Eine andere Umfrage brachte das gegenteilige Ergebnis.In einer Umfrage durch Global Research gewann Lee 44,7 Prozent Zustimmung, während Yoon auf 36,7 Prozent kam. Befragt wurden vom 30. Juni bis 2. Juli landesweit 1.000 über 18-Jährige danach, wen von den beiden Kandidaten sie wählen würden.Lee konnte damit seinen Vorsprung vor Yoon noch vergrößern. Die Differenz betrug acht Prozentpunkte und lag damit außerhalb der Fehlerspanne von plus/minus 3,1 Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.In einer anderen durch PNR Research durchgeführten Umfrage lag Yoon in einem Duell vor Lee. Befragt wurden am 3. Juli landesweit 1.001 Erwachsene. Für Yoon sprachen sich 49,8 Prozent aus, für Lee 41,8 Prozent. Yoons Vorsprung lag mit acht Prozentpunkten ebenfalls außerhalb der Fehlerspanne von plus/minus 3,1 Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.Besonders große Aufmerksamkeit richtete sich auf eventuelle Veränderungen beim Zustimmungswert für Yoon, weil seine Schwiegermutter am 2. Juli zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.