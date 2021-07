Internationales Russland stuft koreanische Halbinsel als Region mit wachsenden Spannungen ein

Russland hat die koreanische Halbinsel als eine Region mit wachsenden Spannungen bezeichnet.



Das Land bekräftigte sein Engagement, um zu verhindern, dass sich Nachbarländer wie Nordkorea in einen Krisenherd verwandeln.



Diese Position teilte Russland in einer neuen Strategie für die nationale Sicherheit mit, die Präsident Wladimir Putin am Freitag (Ortszeit) unterzeichnete.



Im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, dem Nahen Osten, Nordafrika, Afghanistan und auf der koreanischen Halbinsel setze sich eine Eskalation der Spannungen fort, steht darin. Eine Schwächung der internationalen und regionalen Sicherheitssysteme schaffe Bedingungen für eine Ausbreitung des internationalen Terrorismus und des Extremismus.



Die Außenpolitik Russlands müsse inmitten der zunehmenden geopolitischen Spannungen zur Verbesserung der Stabilität des Systems internationaler Beziehungen und zur Vertiefung der multilateralen Kooperation unter Ausschluss eines Ansatzes auf Block-Ebene beitragen, betonte Russland darin.