Von Verzögerungen betroffene Impflinge kommen ab heute an die Reihe

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag mit Corona-Impfungen von Personen begonnen, die nicht wie geplant im ersten Halbjahr an die Reihe kommen konnten.Etwa 307.000 Impfberechtigte sind davon betroffen. 197.000 Menschen im Alter von 60 bis 74 Jahren erhalten demnach ihre erste Impfung mit dem Pfizer-Vakzin. Sie konnten nicht wie geplant im Juni geimpft werden, weil es nicht genug Impfstoff gab.Auch 110.000 Beschäftigte in systemrelevanten Berufen in ihren Zwanzigern erhalten ihre erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs. Sie hatten zuvor wegen unvollständiger Listen keinen Impftermin buchen können.1,61 Millionen Menschen, die im ersten Halbjahr ihre erste Impfung mit dem AstraZeneca-Mittel erhielten, bekommen ab heute als zweite Dosis das Pfizer-Präparat verabreicht.Die Impf-Taskforce wird am Montagnachmittag bei einer Veranstaltung Fragen der Öffentlichkeit zur Sicherheit der Kreuzimpfung und unerwünschten Wirkungen nach einer Impfung beantworten und das weitere Vorgehen erläutern.Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen in der Hauptstadtregion beschlossen die Behörden unterdessen, dass auch Geimpfte im Freien weiter eine Maske tragen müssen. Es ist zudem in der Hauptstadtregion verboten, nach 22 Uhr im Freien, darunter in den Parks und an Flussufern, Alkohol zu trinken.Die Behörden teilten mit, dass sie Strafen in Kooperation mit Gebietskörperschaften verhängen würden. Daran werde festgehalten, bis die Infektionszahlen in der Hauptstadtregion wieder sinken.Südkorea meldete am Montag 711 neue Covid-19-Fälle an einem Tag. Seoul meldete 301 lokale Ansteckungen, damit die meisten Fälle, gefolgt von der Provinz Gyeonggi mit 210 Fällen.Bisher erhielten 15,34 Millionen Menschen oder knapp 30 Prozent in Südkorea ihre erste Impfung gegen Covid-19. Die Zahl der vollständig Geimpften beträgt 5,32 Millionen, was 10,4 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht.