Präsident Moon fordert von seinem Büro und Regierung politische Neutralität

Präsident Moon Jae-in hat angesichts der kommenden Präsidentschaftswahl das Präsidialamt Cheong Wa Dae und die Regierung aufgefordert, politisch neutral zu bleiben.Die Anweisung habe Moon bei einer Sitzung mit seinen Beratern am Montag erteilt, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, mit.Mit dem Beginn des Wahlrennens sei die Jahreszeit der Politik zurückgekehrt, sagte Moon. Das Präsidialamt und die Regierung sollten sich jedoch auf anstehende Angelegenheiten und das Leben der Bürger konzentrieren, indem sie unbedingt politische Neutralität wahrten, forderte er.Die regierende Minjoo-Partei Koreas hatte am 28. Juni den die Auswahl ihres Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gestartet. Die größte Oppositionspartei Macht des Volks will Ende August die nächste Runde der Bewerberauswahl einläuten.