Börse in Seoul präsentiert sich erholt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat sich am Montag erholt präsentiert.Der Kospi rückte um 0,35 Prozent auf 3.293,21 Zähler vor.Vor der vierteljährlichen Berichtssaison hätten die Erwartungen für gute Unternehmensgewinne dem Kospi ins Plus verholfen, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Auch Optimismus der Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank an ihrer Konjunkturpolitik festhalten werde, hätten der Börse Auftrieb gegeben, hieß es weiter.Sorgen vor einer neuen Ausbreitung des Coronavirus und seiner Varianten ließen unterdessen die Kurse von Bioaktien im Kospi und Technologieindex Kosdaq steigen.Der Kosdaq verbesserte sich um 0,88 Prozent auf 1.047,33 Punkte und damit den höchsten Stand seit 52 Wochen.