Regierung legt morgen neue Corona-Regeln für Hauptstadtregion vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird am Mittwoch neue Corona-Regeln für die Hauptstadtregion bekannt geben.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, teilte mit, dass die Regierung morgen bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale die endgültige Entscheidung treffen und diese bekannt machen werde, nachdem sie bis Anfang der Woche die Infektionslage beobachtet habe.Die neuen Regeln werden ab Donnerstag für Seoul, Incheon und die Provinz Gyeonggi gelten.Die Regierung hatte ursprünglich vor, ab 1. Juli ein neues Fünf-Phasen-Modell in Kraft zu setzen. Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Zahlen wurde jedoch die Einführung für die Hauptstadtregion um eine Woche verschoben. In den anderen Regionen gilt derzeit Stufe 1 nach dem neuen System.Nach Angaben der Katastrophenschutzzentrale wurden in der Hauptstadtregion in den letzten sieben Tagen im Tagesschnitt 531,3 Infektionsfälle bestätigt. Das liegt über dem Grenzwert für Stufe 3 des neuen Systems.Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob die Regierung für die Hauptstadtregion Stufe 3 nach dem neuen Modell einführen oder die aktuelle Warnstufe aufrechterhalten und einige ergänzende Maßnahmen treffen wird.Bei Stufe 3 sind private Treffen von fünf oder mehr Menschen verboten. Bei Feiern wie Hochzeiten und Versammlungen dürfen höchstens 49 Menschen zusammenkommen. Restaurants und Cafés müssen um 22 Uhr schließen. In religiösen Einrichtungen dürfen nur bis zu 20 Prozent der Sitzkapazitäten ausgeschöpft werden.