Über 6.000 Ultrareiche mit Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar in Korea

Photo : Getty Images Bank

Die Zahl der äußerst vermögenden Personen mit einem Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar in Südkorea ist letztes Jahr um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 6.080 gestiegen.Laut einem Bericht des Forschungsunternehmens Wealth-X rückte Südkorea damit bei der Zahl der sogenannten „Ultra High Net Worth Individuals“ (UHNWI) auf Platz elf in der Weltrangliste vor und überholte Italien und Russland.Wealth-X erwartete, dass Südkorea dank des rapiden Anstiegs der Zahl der Ultrareichen dieses Jahr mit Indien um den zehnten Platz konkurrieren könnte.Die USA führten die Tabelle mit 101.240 Ultrareichen an. Dahinter folgten China mit 29.815, Japan mit 21.300, Deutschland mit 15.435 und Kanada mit 11.010. Frankreich, Hongkong, Großbritannien, die Schweiz und Indien zählen zu den weiteren Ländern unter den Top-Ten.