Sankei: Seoul übermittelt Tokio Moons Absicht für Japan-Besuch

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Medienbericht hat die südkoreanische Regierung der japanischen Seite die Bereitschaft von Präsident Moon Jae-in übermittelt, anlässlich der anstehenden Olympischen Spiele in Tokio Japan zu besuchen.Das schrieb die Zeitung „Sankei Shimbun“ am Dienstag. Unter Berufung auf einen japanischen Regierungsbeamten hieß es, dass Premierminister Yoshihide Suga bereit sei, zum ersten Gipfeltreffen mit Moon seit dessen Amtsantritt zusammenzukommen, sollte der Besuch verwirklicht werden.Moon und Suga hatten im vergangenen September kurz nach Sugas Amtsantritt ein Telefongespräch geführt.Sie begrüßten sich zudem kurz auf dem G7-Gipfel im Juni in Großbritannien, führten jedoch kein getrenntes bilaterales Gespräch miteinander.