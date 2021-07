Südkorea meldet erneut über 700 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seit einer Woche stets über 700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 746 Neuansteckungen bestätigt, darunter 690 lokale und 56 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher gemeldeten Infektionsfälle stieg auf 161.541.Die Zahl der neuen Infektionsfälle lag stets über der 700er-Marke, nachdem am 30. Juni 794 Fälle gemeldet worden waren.Über 80 Prozent der lokalen Ansteckungen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 313 Fälle, die Provinz Gyeonggi 224 und Incheon 20.30 von den eingeschleppten Fällen wurden bei der Einreisekontrolle erfasst, 26 erst nach der Einreise. Darunter gab es 43 Koreaner und 13 Ausländer.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um vier auf 2.032. Die Letalitätsrate liegt bei 1,26 Prozent.