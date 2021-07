Studie: Wattenmeere in Korea nehmen Treibhausgase aus 110.000 PKW im Jahr auf

Photo : YONHAP News

Die Wattenmeere in Südkorea haben laut einer Studie die Funktion, die von 110.000 PKW im Jahr emittierten Treibhausgase zu absorbieren.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte am Dienstag mit, dass ein Forscherteam von Professor Khim Jong-seong an der Seoul Nationaluniversität die Rolle und Funktion der Wattenmeere in Korea für die Kohlenstoff-Absorption weltweit erstmals geklärt habe. Die Forschungsergebnisse seien in der neuesten Ausgabe der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Science of the Total Environment“ veröffentlicht worden.Khim sagte, es sei ermutigend, dass Südkorea als Teil der weltweiten Bemühungen um die Reaktion auf den Klimawandel weltweit erstmals die Rolle der Wattemeere wissenschaftlich nachgewiesen habe. Man wolle kontinuierlich forschen, damit „Blue Carbon“, blauer Kohlenstoff, in Wattenmeeren als Kohlenstoff-Reduzierer anerkannt werden könne.Laut dem Professor stellte sein Forscherteam fest, dass die Wattenmeere in Südkorea rund 13 Millionen Tonnen Kohlenstoff speichern und 260.000 Tonnen Kohlendioxid im Jahr aufnehmen. Das entspricht den Abgasen von 110.000 PKW im Jahr.