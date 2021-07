KOICA von Grünem Klimafonds offiziell akkreditiert

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Agentur für internationale Zusammenarbeit (KOICA) ist vom Grünen Klimafonds (GCF) als Durchführungsorganisation akkreditiert worden.In einer Trockenregion im Osten El Salvadors wurde verödete Ackerfläche dank der Versorgung mit Wasser aus einem Grundwasser-Reservoir wieder fruchtbar. Die dortigen Einwohner, die früher im trockenen Sommer kein Gemüse ernten konnten, können nun wieder reichlich Tomaten und Gurken essen.Ein Einwohner sagte, früher habe man Mais verkaufen müssen, um Tomaten kaufen zu können. Mittlerweile habe sich die Situation aber geändert.Das Ergebnis ist einem Projekt zur Reaktion auf die Nahrungsmittelkrise zu verdanken, das die KOICA und ihre Partnerorganisationen seit 2017 durchgeführt haben. Die KOICA gab dabei landwirtschaftliches Know-how für die Reaktion auf den Klimawandel an die Einwohner weiter. Unter anderem wurde vermittelt, wie durch den Anbau verschiedener Getreidesorten der Ertrag verbessert werden kann.Yoon Jee-hyun, Direktorin des Büros der KOICA in El Salvador, sagte, die Nahrungssicherheit sei stets eine wichtige Angelegenheit gewesen. Wegen Covid-19 sei die Frage noch wichtiger geworden.Die KOICA wurde bei der jüngsten Vorstandssitzung des GCF als akkreditierte Einrichtung zertifiziert. Laut einer Mitarbeiterin des Fonds unterstütze der GCF nach der Genehmigung des Akkreditierungsvorschlags die Umsetzung von Projekten akkreditierter Organisationen für das Vorgehen gegen den Klimawandel.Die KOICA wurde ein globales Organ für die Entwicklungszusammenarbeit, das den internationalen Umwelt- und Sozialstandards entspricht.KOICA-Präsident Sohn Hyuk-sang bezeichnete die Akkreditierung als Wendepunkt, damit eine größere Gelegenheit für die Anpassung an den Klimawandel und die Beteiligung an der Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf globaler Ebene geschaffen werde.Das Volumen der weltweiten Projekte des GCF gegen den Klimawandel nahm mit der letzten Genehmigung des Vorstands auf 37 Billionen Won (32,7 Milliarden Dollar) zu. Die KOICA will ihre Projekte für einen grünen New Deal in Entwicklungsländern weiter ausbauen.