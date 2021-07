Präsidialamt: In Bezug auf möglichen Japan-Besuch Moons steht nichts fest

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat nach einem japanischen Medienbericht über einen möglichen Japan-Besuch von Präsident Moon Jae-in gesagt, dass nichts feststeht.Entsprechendes sagte ein Beamter des Präsidialamtes gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag.Die japanische Zeitung „Sankei Shimbun“ hatte berichtet, dass die südkoreanische Regierung der japanischen Seite die Bereitschaft von Präsident Moon übermittelt habe, anlässlich der am 23. Juli beginnenden Olympischen Spiele in Tokio nach Japan zu reisen.Man wolle zu einem spekulativen Bericht der japanischen Medien nicht Stellung nehmen, sagte der Beamte.Zugleich hieß es, es könne die Möglichkeit eines Japan-Besuchs offen gehalten und überprüft werden, sollte beispielsweise ein bilaterales Gipfeltreffen vorausgesetzt werden. Man wolle vorerst abwarten. Aktuell gestalte sich die Situation so, dass nichts festgelegt worden sei.Der japanische Chefkabinettssekretär Katsunobu Kato dementierte unterdessen den Zeitungsbericht faktisch. Tokio habe keine Mitteilung von Seoul erhalten, dass ein Japan-Besuch erfolgen werde, sagte er auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag.