Südkorea und Niederlande halten Videogipfel ab

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Mittwoch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte zu einem Gipfel per Videoschaltung zusammenkommen.Beide werden über die bilateralen Beziehungen und globale Angelegenheiten diskutieren.Ein Gespräch zwischen Moon und Rutte findet erstmals seit drei Jahren statt. Dieses hatten die Niederlande anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vorgeschlagen.Die Niederlande hätten während des Koreakriegs 5.000 Soldaten entsandt und seien der zweitgrößte Handelspartner für Südkorea in Europa, erläuterte das Präsidialamt. In letzter Zeit sei die Notwendigkeit einer Kooperation mit den Niederlanden in Zukunftsindustrien wie Halbleitern größer geworden.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, sagte, die Niederlande seien eine starke Nation bei der Produktion von Halbleiterausrüstung. Es gebe hervorragende Möglichkeiten, sich gegenseitig zu ergänzen. Sie nannte beispielsweise den Aufbau einer stabilen Lieferkette auf der Grundlage von Südkoreas Stärken bei der Halbleiterfertigung.Man erwarte, dass beide Staaten durch den Gipfel ihre Beziehungen als Partner verstärken würden, die sich gemeinsam auf die Ära der vierten industriellen Revolution vorbereiten, hieß es weiter.