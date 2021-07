Südkorea verzeichnet 13. Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Mai den 13. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Als Grund wird unter anderem ein zugenommener Überschuss in der Warenbilanz dank des Exportaufschwungs bei Exportschlagern wie Ölprodukten und Autos vermutet.Nach Angaben der Zentralbank betrug der Leistungsbilanzüberschuss nach vorläufigen Schätzungen im Mai 10,76 Milliarden Dollar.Damit wurde seit Mai letzten Jahres stets ein Plus verzeichnet. Der Überschuss legte verglichen mit dem Vorjahr um 8,52 Milliarden Dollar zu.