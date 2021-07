Industriezone nach koreanischem Vorbild entsteht in Vietnam

Photo : YONHAP News

In Vietnam wird erstmals eine Industriezone nach koreanischem Vorbild entstehen.Eine Zeremonie für den Beginn der Errichtung der umweltfreundlichen Industriezone in der Provinz Hung Yen habe am Mittwoch in Vietnam stattgefunden, teilte das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr mit.Die Errichtung des Industrieparks ist Bestandteil wichtiger wirtschaftlicher Kooperationsprojekte der südkoreanischen Regierung mit Vietnam.An der Zeremonie nahm eine südkoreanische Delegation für die Infrastrukturkooperation unter Leitung von Vizelandminister Yun Seong-won teil.Yun sagte, dass die Industriezone in der Provinz Hung Yen ein koreanisches Projektmodell darstelle, das die Regierung auf der Grundlage der Neuen Südpolitik durch die Zusammenarbeit zwischen beiden Regierungen vorangetrieben habe. Er teilte die Absicht der Regierung mit, die Grundlage der Kooperation mit Vietnam und weiteren südostasiatischen Ländern zu erweitern und den Vorstoß koreanischer Unternehmen ins Ausland auf der Basis der Kooperation zwischen Regierungen aktiv zu unterstützen.Die Industriezone wird auf einem 143 Hektar großen Gelände in der Industriestadt Ly Thuong Kiet gebaut, dort investieren ein koreanisches Konsortium aus öffentlichen Unternehmen wie die Wohnungsbaugesellschaft LH und das vietnamesische Unternehmen TDH Ecoland gemeinsam. Dort sollen sich ausschließlich koreanische Unternehmen ansiedeln.