Südkorea meldet 1.212 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Mittwoch 1.212 Corona-Neuinfektionen gemeldet.Es ist der zweithöchste Wert seit dem Ausbruch der Pandemie und der höchste Wert in diesem Jahr.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Mittwoch mit, dass damit insgesamt 162.753 Ansteckungen nachgewiesen worden seien.Von den neu bekannt gewordenen Fällen handelt es sich in 44 um Einreisende aus dem Ausland.Der bislang höchste Tageswert war am 25. Dezember des Vorjahres registriert worden. Damals waren es 1.240 Infektionen binnen 24 Stunden.Der überwiegende Anteil der Infektionen wird in der Hauptstadtregion festgestellt. Auf den Ballungsraum entfallen 84,8 Prozent aller im Land erfassten Ansteckungen.Unterdessen verstarb eine weitere Person, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Insgesamt starben in Südkorea seit dem Pandemie-Beginn 2.033 Menschen mit oder an dem Virus. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 1,25 Prozent.Die Zahl der Patienten in einem kritischen Zustand kletterte zum Vortag um elf auf 155.