Samsung Electronics meldet über Markterwartungen liegenden Quartalsgewinn

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im zweiten Quartal einen überraschend hohen Betriebsgewinn erzielt.Das Unternehmen gab bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal nach vorläufigen Schätzungen 63 Billionen Won (55,5 Milliarden Dollar) betrage. Der Betriebsgewinn belaufe sich auf 12,5 Billionen Won (elf Milliarden Dollar).Der Umsatz verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresquartal um 18,94 Prozent, der Betriebsgewinn legte um 53,4 Prozent zu. Das Ergebnis übertrifft die Markterwartungen um über zehn Prozent.Damit wurde der höchste Umsatz in einem zweiten Quartal verbucht. Der Betriebsgewinn entspricht dem höchsten Stand seit elf Quartalen.Das überraschend gute Geschäftsergebnis wird auf den Aufschwung in der Halbleiterbranche zurückgeführt. Dank der anhaltenden Nachfrage im kontaktfreien Bereich in Folge der Corona-Pandemie verkauften sich Halbleiter für PC gut. Der Halbleiterbedarf für Rechenzentren bei Cloud-Unternehmen führte zu einem Preisanstieg bei DRAM-Speichern.Der DRAM-Preis zog laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce im April um bis zu 26 Prozent an, damit so stark wie seit dem sogenannten Superzyklus für Halbleiter im Jahr 2017 nicht mehr.