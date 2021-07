Fünfziger machen größten Anteil an Einwohnerschaft aus

Photo : YONHAP News

Die Menschen in ihren Fünfzigern machen den größten Anteil an den registrierten Einwohnern Südkoreas aus.Das ergab die Einwohnerstatistik nach Altersgruppen mit Stand 30. Juni, die das Innenministerium veröffentlichte.Die Gesamtzahl der angemeldeten Einwohner beträgt demnach 51 Millionen 672.400. Das sind 33.505 Personen weniger als Ende März. Damit setzte sich der Bevölkerungsrückgang nach dem ersten Quartal auch im zweiten Quartal fort, nachdem die Einwohnerzahl letztes Jahr zum ersten Mal geschrumpft war.Die Zahl der Haushalte wuchs unterdessen um knapp 99.000 (0,43 Prozent) gegenüber dem Auftaktquartal auf 23,25 Millionen Ende Juni.Unter den registrierten Einwohnern befinden sich 8,59 Millionen Menschen, damit 16,6 Prozent, in ihren Fünfzigern. Dahinter folgen die Vierziger mit 15,9 Prozent Anteil, die Sechziger mit 13,5 Prozent, die Dreißiger mit 13,1 Prozent und die Zwanziger mit 13,05 Prozent. Menschen über 70 Jahren kommen auf 11,1 Prozent.Noch im Jahr 2008, als die entsprechende Statistik eingeführt wurde, stellten die Fünfziger die fünftgrößte Altersgruppe. Sie überholten Ende 2018 die Vierziger und rückten an die Spitze vor.