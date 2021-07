Parlamentssprecher trifft griechische Staatspräsidentin

Photo : YONHAP News

Park Byeong-seug, Vorsitzender der Nationalversammlung, ist während seines offiziellen Besuchs in Griechenland mit dessen Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou zusammengekommen.Beim Treffen am Dienstag (Ortszeit) in der Präsidentenresidenz in Athen sprachen beide Politiker über Maßnahmen zur Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Griechenland.Park bedankte sich dafür, dass Griechenland während des Koreakriegs Soldaten entsandt hatte. Auf dessen Grundlage unterhielten beide Staaten seit 60 Jahren enge Kooperationsbeziehungen, sagte er und äußerte die Hoffnung auf eine weitere Entwicklung des Verhältnisses.Griechenland, globaler Marktführer in der Schifffahrt, und Südkorea, Spitzenreiter in der Schiffbauindustrie, hätten bisher durch die enge Kooperation ein gutes Win-Win-Modell geschaffen, betonte er. Er schlug vor, auf dieser Grundlage auch auf den Gebieten Energie, Infrastruktur und Smart City stärker zusammenzuarbeiten.Sakellaropoulou wies darauf hin, dass beide Staaten dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feiern. Die bilateralen Kooperationsbeziehungen im Wirtschaftsbereich seien tief und großartig. Beide Länder könnten auf deren Grundlage nach Wegen zur Kooperation in anderen Bereichen suchen, sagte sie.