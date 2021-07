Pentagon: USA streben stets nach Stärkung von Interoperabilität und mehr Sicherheit für Korea

Photo : YONHAP News

Die USA und Südkorea suchen laut einem Sprecher des US-Verteidigungsministeriums ständig nach Wegen zur Stärkung ihrer Interoperabilität und Fähigkeiten, um die koreanische Halbinsel besser zu verteidigen.Die entsprechende Äußerung machte John Kirby am Dienstag (Ortszeit) angesichts eines Medienberichts, dass Südkorea bald den Unterwasserabschuss einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) von einem U-Boot aus testen werde.Der Sprecher sagte, es sei angemessener, dass die südkoreanische Regierung selber über die militärischen Fähigkeiten des Landes spreche. Zugleich hieß es, Washington nehme seine Sicherheitszusagen gegenüber der Allianz ernst. Man suche ständig nach Wegen, die Interoperabilität und die Fähigkeiten, die das Bündnis auf dem Schlachtfeld und in der Flotte zur Verteidigung der Sicherheit der koreanischen Halbinsel einsetzen könne, zu verbessern und zu stärken.Wie verlautete, werde in Südkorea das U-Boot Dosan Ahn Chang-ho, ein U-Boot der 3.000-Tonnen-Klasse offenbar mit einem Rohr für den senkrechten Abschuss von SLBM, möglicherweise bereits im Juli der Marine übergeben. Das führte zu Spekulationen, dass bald ein Test für einen Unterwasserabschuss stattfinden könnte.