Versammlung südkoreanischer Mannschaft für Olympische Spiele in Tokio am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Die Zeremonie zur Bildung der südkoreanischen Mannschaft für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio findet am Donnerstag statt.An der Feier in der Olympic Hall im Olympiapark in Seoul werden Ministerpräsident Kim Boo-kyum, der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Hwang Hee, und der Präsident des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC), Lee Ki-heung, teilnehmen. Je ein Trainer und ein Athlet jeder Sportart werden anwesend sein.Das südkoreanische Olympia-Team wird sich aus etwa 350 Personen zusammensetzen, darunter 232 Athletinnen und Athleten.Das Kultur- und Sportministerium wird angesichts der Ausbreitung von Covid-19 in Japan in Kooperation mit dem KSOC, der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention sowie dem Außenministerium Unterstützung für eine sichere Teilnahme der Mannschaft anbieten.