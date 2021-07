Filmfestspiele von Cannes eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind am Dienstag (Ortszeit) feierlich eröffnet worden.Das Kino habe nie gestoppt, seit der Zug im Film der Brüder Lumière gefahren sei. Mit diesen Worten erklärte Regisseur Bong Joon-ho das 74. Filmfestival von Cannes für eröffnet.Bong hatte beim Filmfestival von Cannes 2019 mit „Parasite“ die Goldene Palme gewonnen.Zur Eröffnung kam auch Schauspieler Song Kang-ho, der in der Jury für die Wettbewerbskategorie sitzt.Song sagte, er habe zunächst gedacht, dass das Filmfestival auch dieses Jahr nicht stattfinden könnte, weil die Pandemie so bedrohlich sei. Es sei eine Ehre und freue ihn, dass er wie durch ein Wunder vor Zuschauern auftreten könne.Die Filmfestspiele von Cannes wurden letztes Jahr angesichts der Corona-Pandemie abgesagt. Dieses Jahr wurden sie mit zweimonatiger Verspätung eröffnet.In der Wettbewerbskategorie konkurrieren Filme wie „Annette“ von Regisseur Leos Carax und „Flag Day“, eine von Schauspieler Sean Penn inszenierte Produktion.Der koreanische Film „Emergency Declaration“ von Regisseur Han Jae-rim wurde in die Sektion außerhalb des Wettbewerbs eingeladen. „In Front of Your Face“ von Regisseur Hong Sang-soo wird in der dieses Jahr neu eingeführten Kategorie Cannes Premiere gezeigt.Lee Byung-hun wird als erster südkoreanischer Schauspieler bei der Schlusszeremonie am 17. Juli einen Preis überreichen.