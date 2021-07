Präsident Moon ordnet Nulltoleranz gegen Verletzung von Vorgaben zur Seucheneindämmung an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angeordnet, gegen Verletzungen der Richtlinien zur Seucheneindämmung nach dem Nulltoleranzprinzip vorzugehen.Die Anweisung erteilte Moon am Mittwoch bei einer Sitzung für eine bessere Seucheneindämmung in der Hauptstadtregion hinsichtlich der Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Verhütung von Infektionskrankheiten, die am Donnerstag in Kraft tritt.Moon forderte, für eine deutliche Steigerung der Zahl der Corona-Tests zusätzliche vorläufige Testzentren in Regionen zu errichten, wo viele Menschen verkehren und eine hohe Dichte an Menschen herrscht. Er ordnete an, die Öffnungszeiten von Testzentren zu verlängern und in Einrichtungen, die von Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern häufig besucht werden, vorsorgliche Tests durchzuführen.Der Staatschef verlangte auch, für die Erhöhung der Testbeteiligung mehr anonyme Tests durchzuführen.Moon wies auf die Notwendigkeit hin, dass Gebietskörperschaften mit hohen Corona-Zahlen spezielle Maßnahmen treffen müssten. Er forderte die Gebietskörperschaften in der Hauptstadtregion auf, mit den für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden über zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beraten.