Seoul fordert von Tokio Antwort in Bezug auf Gipfel im Falle eines Japan-Besuchs von Präsident Moon

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat hinsichtlich eines möglichen Japan-Besuchs von Präsident Moon Jae-in anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio eine offene Haltung Japans verlangt.Es sei geboten, dass die japanische Regierung eine Antwort in Bezug auf die Abhaltung eines koreanisch-japanischen Gipfels gebe, sagte Park Soo-hyun, präsidialer Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, am Mittwoch in einem Radioprogramm. Er antwortete damit auf die Frage, ob die Teilnahme von Präsident Moon an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 23. Juli überprüft worden sei.Es gebe derzeit viele Probleme zwischen Südkorea und Japan. Sollte der Präsident reisen, wäre es wünschenswert, dass ein Gipfel zwischen beiden Seiten stattfinde. Nicht nur die Koreaner, sondern auch die Japaner wünschten, dass das Treffen zur Bewältigung von Konflikten führen würde.Park betonte, dass Seoul bis zum Schluss mit offener Haltung vorgehen werde. Man hoffe, dass sich auch Japan noch aufgeschlossener mit der Angelegenheit beschäftigen werde.