LG Electronics verbessert Quartalsgewinn auf Zwölf-Jahres-Hoch

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat von April bis Juni den höchsten Betriebsgewinn in einem zweiten Quartal seit zwölf Jahren verzeichnet.LG gab am Mittwoch bekannt, dass sich der Betriebsgewinn im zweiten Quartal nach vorläufigen Schätzungen auf 1,11 Billionen Won (978 Millionen Dollar) belaufe. Damit sei das zweite Quartal in Folge die Marke von einer Billion Won übertroffen worden.Der Gewinn legte um 65,5 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Es wurde das beste Ergebnis in einem zweiten Quartal seit 2009 verzeichnet.Der Umsatz beträgt 17,11 Billionen Won (15 Milliarden Dollar), was dem höchsten Stand in einem zweiten Quartal entspricht.Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von insgesamt 2,6 Billionen Won (2,28 Milliarden Dollar), was ebenfalls einem Rekordstand entspricht.