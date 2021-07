Immersive Ausstellung koreanischer Kulturprodukte am UNESCO-Hauptsitz eröffnet

Photo : YONHAP News

Eine immersive Ausstellung von repräsentativen Produktionen der koreanischen Welle ist am Dienstag (Ortszeit) am UNESCO-Hauptquartier in Paris eröffnet worden.Das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte am Mittwoch mit, dass es gemeinsam mit der UNESCO und der Koreanischen Agentur zur Förderung kreativer Inhalte (KOCCA) die Ausstellung „Korea: Cubically Imagined“ eröffnet habe.An der Eröffnungszerenomie nahmen Ernesto Ottone, stellvertretender Generaldirektor für Kultur der UNESCO, der südkoreanische Botschafter bei der UNESCO, Kim Dong-gi, hochrangige Mitarbeiter des UNESCO-Sekretariats und Diplomaten teil.Bei der Ausstellung wird das „Map of the Soul ON:E“-Konzert von BTS in einem würfelförmigen Raum mit drei Seiten aus LED als immersives Content gezeigt. Das Konzert kann außerdem mittels VR-Geräten in 360 Grad gesehen werden.Es wird auch ein VR-Content mittels des Films „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho angeboten. Das ermöglicht ein Erlebnis, so als befände man sich selbst am Drehort.Die Ausstellung findet bis 16. Juli statt. Ab dem 21. Juli wird ein Teil der Contents im Koreanischen Kulturzentrum in Paris zur Schau gestellt. Am 16. Juli wird eine Online-Ausstellung (www.cubicallyimagined.kr) eröffnet.