Börse in Seoul verliert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch verloren.Nachdem der Kospi am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht hatte, gab der Index heute aufgrund von Sorgen wegen steigender Corona-Infektionszahlen nach.Der Kospi ging 0,6 Prozent tiefer bei einem Stand von 3.285,34 Zählern aus dem Handel.Südkorea meldete heute 1.212 Neuinfektionen, es war der höchste Wert seit Ende Dezember des Vorjahres. Die Regierung hielt daraufhin an den aktuellen Corona-Beschränkungen noch eine weitere Woche fest.Der Anstieg der Infektionszahlen habe die Stimmung der Anleger getrübt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.