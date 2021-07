Nach Lieferung von Pfizer-Impfstoff aus Israel wieder Impftermine buchbar

Photo : YONHAP News

Seit Mitternacht sind wieder Termine für eine Corona-Impfung buchbar.Etwa 400.000 Erziehungs- und Lehrkräfte in Kindertagesstätten, Kindergärten und Grundschulen können sich bis 18 Uhr am Samstag einen Termin für die Impfung mit dem Pfizer-Mittel geben lassen. Die Impfungen sollen am Dienstag kommender Woche beginnen.Ursprünglich sollten sie ab dem 28. Juli ihre erste Dosis verabreicht bekommen, doch konnte der Termin nach dem Eintreffen von 700.000 Impfdosen aus Israel vorgezogen werden.Beide Länder hatten sich kurzfristig auf einen Impfstoff-Swap geeinigt. Unter dem Abkommen muss Südkorea später dieselbe Menge an Israel zurückgeben.Die zweite Dosis soll dem Erziehungspersonal sowie Lehrerinnen und Lehrern von ersten und zweiten Grundschulklassen in der ersten August-Woche verabreicht werden.