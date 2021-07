Premier: Ausrufung höchster Corona-Warnstufe am Wochenende denkbar

Photo : YONHAP News

Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Zahlen in der Hauptstadtregion will die Regierung gegebenenfalls die höchste Stufe der sozialen Distanzierung ausrufen.Sollte nach der Beobachtung der Lage bis zum Wochenende davon ausgegangen werden, dass nicht an den aktuellen Regeln festgehalten werden sollte, könne man nicht umhin, die höchste Stufe auszurufen, sagte Ministerpräsident Kim Boo-kyum im Programm KBS News 9 am Mittwoch.Auf die Frage, ob bereits am Wochenende die Anhebung auf die höchste Stufe der sozialen Distanzierung erfolgen könnte, antwortete er, man beobachte jeden Tag verschiedene Situationen, um eine entsprechende Entscheidung treffen zu können.Angesichts der Meinung, dass man sich bei der Seucheneindämmung zu früh entspannt habe, sagte Kim, es sei angesichts der Corona-Müdigkeit der Bürger und der reibungslosen Impfkampagne wichtig gewesen, das System der sozialen Distanzierung ab Juli so wie versprochen umzustrukturieren. Er entschuldige sich als Regierungsvertreter dafür, den Bürgern erneut eine schwierige Situation bereitet zu haben.Auf die Frage, ob an der Befreiung von der Quarantänepflicht bei der Einreise von geimpften Auslandskoreanern festgehalten werde, antwortete Kim, dass eine Änderung für Verwirrung sorgen würde. Er wies darauf hin, dass sich solche Personen vor und nach der Einreise dreimal PCR-Tests unterziehen. Kim machte gleichzeitig darauf aufmerksam, dass die Maßnahme für Reisende aus Ländern wie Indien und Indonesien, wo die Delta-Variante des Coronavirus grassiert, nicht gilt.