Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea auf neuem Rekordstand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat einen neuen Rekordstand erreicht.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag mitteilte, seien bis Mitternacht binnen 24 Stunden 1.275 Neuansteckungen nachgewiesen worden. Bislang seien insgesamt 164.028 Covid-19-Fälle im Land erfasst worden.Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 63 gegenüber dem Vortag und ist damit so hoch wie nie seit der Meldung des ersten Covid-19-Falls in Südkorea am 20. Januar letzten Jahres.Der bisherige Höchststand von 1.240 Fällen vom 25. Dezember letzten Jahres wurde um 35 übertroffen. Damals hatte die dritte Corona-Welle im Land ihren Höhepunkt erreicht.Zudem wurden zum ersten Mal den zweiten Tag in Folge über 1.200 Fälle gemeldet.Von den Neupatienten steckten sich 1.227 Personen in Südkorea an, während 48 aus dem Ausland kamen.