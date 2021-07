Moskau zu Versorgung Nordkoreas mit Covid-19-Impfstoff bereit

Photo : YONHAP News

Die russische Regierung ist bereit, Nordkorea bei Bedarf Covid-19-Impfstoffe und medizinische Geräte zur Verfügung zu stellen.Entsprechendes habe der russische Außenminister Sergei Lawrow gesagt, berichteten die russischen Nachrichtenagenturen Sputnik und Tass am Mittwoch.Lawrow sagte am Mittwoch Reportern gegenüber, man habe bei Kontakten der russischen Botschaft mit Vertretern der nordkoreanischen Führung mehrmals erklärt, nötigenfalls Hilfe leisten zu wollen. Dies gelte auch für Impfstoffe und medizinische Geräte.Humanitäre Hilfe in anderer Form werde regelmäßig für die nordkoreanischen Nachbarn geleistet, fügte er hinzu.Der Minister sagte jedoch zugleich, dass man in Nordkorea keinen einzigen Fall beobachtet habe, der als Ausbruch bezeichnet werden könnte.Nordkorea hält angesichts der Corona-Pandemie seine Grenze seit vorigem Jahr geschlossen und behauptet, dass es keinen einzigen bestätigen Covid-19-Fall im Land gebe.