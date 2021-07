UN-Kommando setzt nach Kontakt von Soldaten mit Corona-Infiziertem Panmunjom-Touren aus

Photo : YONHAP News

Das Kommando der Vereinten Nationen hat beschlossen, Touren ins Grenzdorf Panmunjom vorübergehend einzustellen.Zwei Mitglieder des Kommandos seien mit einem Koreaner, der positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, in Kontakt gekommen, begründete das UN-Kommando auf seiner Facebook-Seite am Mittwoch die Entscheidung. Vorsichtshalber setze das Kommando Besuche in der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) vorübergehend aus.Sobald man sicher sei, dass keine zusätzliche Gefahr für die UN-Streitkräfte oder die südkoreanische Bevölkerung bestehe, werde man die JSA-Touren wieder aufnehmen, hieß es weiter.Demnach wurden die am Mittwoch geplanten Touren abgesagt. Besichtigungen des Waffenstillstandsorts sind eigentlich dienstags, mittwochs, freitags und samstags um 9 und 15 Uhr möglich.