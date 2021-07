„Butter“ von BTS führt Billboard Hot 100 sechste Woche in Folge an

Photo : YONHAP News

„Butter“ der K-Pop-Band BTS rangiert bereits die sechste Woche in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts.„Billboard“ gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass „Butter“ in den dieswöchigen Hot 100 Charts den Spitzenplatz belege.„Butter“ war nach der Veröffentlichung am 21. Mai direkt auf Platz eins in die Hot 100 Charts eingestiegen. Der zweite auf Englisch gesungene Song von BTS übertraf bereits den Rekord von „Dynamite“, das insgesamt drei Wochen lang den Spitzenplatz der Hitparade belegt hatte.Von den bislang 54 Liedern, die in der Veröffentlichungswoche an die Spitze der Hot 100 kletterten, führte „Butter“ als neuntes Lied sechs Wochen in Folge die Hitparade an.