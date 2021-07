Kultur Botschaft veranstaltet Korea-Festival in Brasilien

In der brasilianischen Hauptstadt Brasília findet von Freitag bis Sonntag das Korea-Festival 2021 statt.



Das Festival wird von der südkoreanischen Botschaft veranstaltet und wegen der Corona-Pandemie auch dieses Jahr in ihrem YouTube-Kanal in Echtzeit gestreamt.



Die Botschaft bereitete verschiedene Programme vor. Dazu zählen ein Wettbewerb von Buchberichten über die koreanische Literatur, ein Taekwondo-Wettbewerb und die Vorrunde in Brasilien für das K-Pop World Festival.



An dem Berichtswettbewerb zum Roman „Als Mutter verschwand“ der Schriftstellerin Shin Kyung-sook nahmen über 370 Personen teil. Diesbezüglich werden ein Video der Schriftstellerin und ein Interview mit dem Sieger ausgestrahlt.



Für die Vorrunde für das K-Pop World Festival reichten über 300 Menschen ein Video ein. Der Sieger qualifiziert sich für ein Probevorspiel für das K-Pop World Festival 2021, das im Oktober online stattfinden soll.