Politik Registrierung vorläufiger Kandidaten für Präsidentschaftswahl beginnt nächste Woche

Die Registrierung vorläufiger Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 9. März nächsten Jahres beginnt am kommenden Montag.



Die Nationale Wahlkommission teilte mit, dass sie Bewerbungen hierfür vom 12. Juli, 240 Tage vor der Wahl, bis 12. Februar nächsten Jahres entgegennehmen werde.



Wer sich als vorläufiger Kandidat registrieren lässt, darf ein Wahlkampfbüro eröffnen und bis zu zehn bezahlte Wahlkampfmitarbeiter beschäftigen. Auch Wahlkampfaktivitäten per Telefon, SMS und E-Mail, die Verteilung von Visitenkarten und die Veröffentlichung von Broschüren mit Wahlversprechen sind zulässig.



Vorläufige Kandidaten und Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur einer Partei dürfen eine Unterstützergruppe haben und Spenden in Höhe von bis 2,56 Milliarden Won (2,2 Millionen Dollar), fünf Prozent des Grenzwerts für die Wahlkampfkosten, einsammeln.



Wer sich als vorläufiger Kandidat anmelden will, muss eine Depositum in Höhe von 60 Millionen Won (52.400 Dollar) zahlen und der Nationalen Wahlkommission Nachweise über seine Wählbarkeit, eventuelle Vorstrafen und die Schulbildung aushändigen.



Beamten, darunter kommunale Verwaltungschefs, müssen vor der Registrierung zurücktreten.



Die offizielle Kandidatenregistrierung für die Präsidentschaftswahl ist am 13. und 14. Februar geplant.